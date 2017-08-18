Юрий Семин: "Локомотиву" будет не хватать Ари в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что полузащитник Джефферсон Фарфан сможет принять участие в игре. Специалист подчеркнул, что уже определился со стартовым составом команды на матч.

– У меня ожидание хорошей игры, чтобы нашим болельщикам, которых будет много, понравился матч и были полные трибуны, – цитирует ТАСС Семина. – Это будет тяжелая игра. Нам всегда не хватает на поле Ари, потому что он очень хороший нападающий. В целом с составом я уже определился, но посмотрим еще на одной тренировке. Думаю, Фарфан будет готов к "Спартаку".

Матч "Спартак" – "Локомотив" состоится 19 августа, начало игры – в 17.30 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.