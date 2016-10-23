Юрий Семин: "Локомотив" - живой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над ЦСКА (1:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что не считает этот результат неожиданностью. По словам Семина, этот успех очень важен для команды, которая теперь почувствует уверенность в своих силах.

– Какой был план на игру? Вы видели – обязательно выпускаем Майкона, который должен забить. Он это сделал первым же подключением, ворвался как раз в зону Фернандеса, который нас весь матч атаковал. Майкон, конечно, сработал великолепно.

– С первых минут вы играли без номинальных нападающих…

– Хорошо играли – и Миранчук, и Фернандеш, Майкон вышел и скорости добавил. Не было смысла их менять. В первом тайме Миранчук должен был реализовывать момент, зря он делал эту передачу. Счастливы, что смогли обыграть ЦСКА, шесть лет дома не могли армейцев победить. Это хороший результат для болельщиков, для нашей уверенности. Команда живая, у нее есть амбиции. К тому же, чемпионат будет интереснее, если будут такие неожиданности. Вы же, наверное, считаете, что это неожиданность.

– А вы нет?

– Я – нет.