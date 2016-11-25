Юрий Семин: "Локомотив" занимает первое место по количеству упущенных воспитанников"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, ставший гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", выразил мнение, что многие воспитанники железнодорожников покинули клуб не по своей воле. Специалист уверен, что агенты сильно влияют на молодых игроков.

– Кокорин при вас ушел из "Локомотива"?

– Он тогда был в школе. И его переход в "Динамо" не вина клуба. А вот то, что в других коллективах оказались Оздоев, Полоз, Жемалетдинов, Дьяков, – серьезный просчет. Останься они – и вместе с Миранчуками, Бариновым составили бы очень приличную компанию! Можно было бы из своих воспитанников набрать почти целую команду.

"Локомотив" упускает много ребят из своей школы. Печально, но по этому показателю занимаем первое место в России. Не всегда удается юных у себя оставить. И в этом большую роль играют агенты. Считаю, молодые футболисты не совсем себе принадлежат. А они должны думать своей головой.

– Так им всего по 17–18 лет.

– Ну и что? Уже пора принимать решение, где выступать. А то многие ушли из "Локомотива" благодаря решениям своих агентов. Но что касается потолка зарплат, то я против. Должна быть нормальная конкуренция во всем. Каждый клуб сам решает, сколько он платит своим игрокам. Есть у меня рубль, вот на него и надо жить.

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