Юрий Семин: "Локомотив" закономерно обыграл "Оренбург"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал волевую победу над "Оренбургом" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. По его словам, поле не позволило показать качественный футбол.

– Очень тяжелая игра. Мы с такими командами как "Оренбург" играем всегда тяжело. Тем более поле сегодня не позволял играть в комбинационной манере, было много технических ошибок. В первом тайме не очень хорошо отбирали мяч после потерь, но во втором ребята поняли, что нельзя заканчивать на плохой ноте сезон дома. Где-то нам повезло, когда Гильерме хорошо сыграл. Но все-таки все закономерно, потому что мы оказывали давление во втором тайме. Хорошо, что все-таки забили.

– "Локомотив" начинает играть хорошо, когда команда уже проигрывает. Почему так?

– Непросто играть с "Оренбургом", он великолепно обороняется, и обороняется большим количеством людей. Разрушить ведь легче, чем создать, поэтому в первом тайме, когда им хватает физических сил, они выглядят лучше. Во втором тайме есть элемент усталости, появляется простор. Наверное, поэтому нам было легче после перерыва.

(Александр Рогулев)