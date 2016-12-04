Юрий Семин: "Локомотив" вступает в новый год с позитивным настроением"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после домашнего матча 17-го тура премьер-лиги над "Тереком" (2:0) подчеркнул, что железнодорожники победили очень серьезную команду, передает корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. Наставник красно-зеленых поблагодарил своих игроков, которые выдержали напряжение в достаточно сложный период.

– Хороший матч получился. Выиграли у очень серьезной команды, которая претендует на еврокубки, – отметил Семин. – "Терек" очень хорошо укомплектован молодыми амбициозными игроками. Но я благодарен нашим футболистам, которые в достаточно сложный период, когда накопилась усталость и много травмированных, выдержали напряжение. Продолжаем бороться и вступаем в новый год с позитивным настроением.

Очень хорошо провели первый тайм и, наверное, напрасно отдали инициативу во втором, хотя моментов, как таковых, "Терек" не создал. А отдали инициативу, наверное, потому, что два-три игрока были полутравмированными. Я же не решался сделать замены. Произвел их только в конце. Хорошо, что выиграли. Это большой позитив и для болельщиков, и для команды.

– Почему еще в первом тайме вы заменили Игнатьева?

– Он получил травму и сам попросил о замене. Причем, это случилось закономерно. Игнатьев долго не играл, получил нагрузку в предыдущем матче, в котором сыграл хорошо. Мы ему доверили вновь выйти на поле. Но, если человек долго не играет, организм не выдерживает большого напряжения. Он получил микротравму – растяжение мышцы, хотя, может быть, повреждение и достаточно сложное.

– Вы готовились специально нейтрализовать Балая?

– Он должен был постоянно попадать под контроль либо Пейчиновича, либо Чорлуки. На мой взгляд, они справились со своей задачей блестяще. У Балая был только один момент, когда он бил головой в первом тайме, сыграв на опережение.