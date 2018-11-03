Юрий Семин: "Локомотив" - в порядке"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:1) в 13-м туре чемпионата России.

- Очень сложный первый тайм. На мой взгляд, в плане агрессии "Арсенал" нас превосходил. Даже в контроле мяча, хотя моментов не было. Второй тайм мы – молодцы. Добавили движения. Пошел комбинационный футбол, были очень хорошие моменты, забитые голы. Мы переломили ход ситуации.

- Кононов раскритиковал судей. Что можете сказать?

- Как неверно? Миранчук обыгрывает соперника один в один. Что там могло быть? Мяч ушел? Я со скамейки этого не видел. Думаю, мы закономерно выиграли.

- Почему Баринова заменили и Крыховяка выпустили выше? Вы заранее планировали эту замену?

- Нет, заранее этой замены не было запланировано, сами ситуация диктовала произвести определенные изменения, и мы из произвели. У Баринова была желтая карточка, я боялся удаления. Тем более, что мы рекордсмены по удалениям. Поэтому я стараюсь предвидеть все эти вещи.

- После таких результатов в последний месяц можете сказать, что "Локомотив" - в порядке?

- Сейчас – да, в порядке. Серия хороших побед. Дальше другая ситуация. Нам нужно восстановить ситуацию в Лиге чемпионов. Команду мы не распускаем по домам, едем на базу. У нас очень сложный график. Сегодня восстановление – спать, кушать. Завтра легкое занятие и вылет. Очень тяжелый календарь. А будем мы в порядке, покажет только то, успеем мы восстановиться или нет. Мы стали активнее играть, больше работать. Это говорит о том, что мы подходим к своим кондициями, которые должны были быть в начале сезона. (Александр Рогулев)

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