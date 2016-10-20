Юрий Семин: "Локомотив" смотрит на игру с ЦСКА с оптимизмом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что доволен самоотдачей своей команды в матче 10-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0). По словам специалиста, это позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящую встречу с ЦСКА.

- С каким настроением подходите к дерби?

- Дерби есть дерби и с настроением подходим положительным, потому что я остался удовлетворен самоотдачей игроков в прошедшем матче. Рад, что физическое состояние было хорошим. Ребята неплохо играли в обороне, но была неудовлетворенность. Мы не создали много моментов. В целом был хороший матч. Поэтому смотрим на предстоящую игру с оптимизмом. Надеюсь, поправится Чорлука. В общем, игра покажет нашу готовность. Этот период, который был, мы хорошо тренировались, у ребят много энтузиазма.

- Насколько довольны игрой в атаке?

- Мы все неудовлетворены. Ищем пути, чтобы играть более качественно. Мы не забиваем. Все, что происходит до штрафной, - неплохо по многим показателям. Создаем хорошие ситуации, но внутри штрафной играем плохо.

- В матче с "Амкаром" не было Хенти и Шкулетича.

- Меня устраивают все наши футболисты. Они перед этим играли матчи, в которых мы не показывали результативности. Не в отдельном игроке проблема. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)