Юрий Семин: "Локомотив" работал на трансферном рынке, исходя из своих возможностей"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что железнодорожники удовлетворительно провели трансферную кампанию. Он также добавил, что "Локо" работал, исходя из своих возможностей.

Отметим, что сегодня прошло заседание руководства клуба.

– Предварительные итоги уже подвели, у меня такое же мнение, как у совета директоров, – приводит ТАСС слова Семина. – Мы танцуем и работаем на трансферном рынке, исходя из своих возможностей. У нас есть еще два дня, но пока так: сказали – удовлетворительно, и я полностью согласен.

Этим летом состав "Локомотив" пополнили вратарь Никита Медведев, защитник Соломон Кверквелия, нападающие Аршак Корян и Эдер и полузащитник Мачей Рыбус. Также было продлено арендное соглашение с форвардом Ари и подписан полноценный контракт с хавбеком Игорем Денисовым.