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23:45 29 августа | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Локомотив" работал на трансферном рынке, исходя из своих возможностей"


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что железнодорожники удовлетворительно провели трансферную кампанию. Он также добавил, что "Локо" работал, исходя из своих возможностей.

 
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Отметим, что сегодня прошло заседание руководства клуба.

Предварительные итоги уже подвели, у меня такое же мнение, как у совета директоров, – приводит ТАСС слова Семина. – Мы танцуем и работаем на трансферном рынке, исходя из своих возможностей. У нас есть еще два дня, но пока так: сказали – удовлетворительно, и я полностью согласен.

Этим летом состав "Локомотив" пополнили вратарь Никита Медведев, защитник Соломон Кверквелия, нападающие Аршак Корян и Эдер и полузащитник Мачей Рыбус. Также было продлено арендное соглашение с форвардом Ари и подписан полноценный контракт с хавбеком Игорем Денисовым.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4516392

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