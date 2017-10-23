Юрий Семин: "Локомотив" провел лучший матч против "Краснодара"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что это была лучшая игра в исполнении железнодорожников. Он также добавил, что увидел команду из игроков, которые могут выполнять задания и проявлять индивидуальные качества.

– Когда проще: в роли догоняющих или убегающих?

– Сложно оценить. Мы не были в роли, в которой находимся сейчас. Сегодня был очень важный для нас момент, – сказал Семин. – Я еще раз увидел, что у нас есть команда из игроков, которые могут выполнять задания, могут много работать и проявляют свои индивидуальные качества. Когда-то я говорил, что самый лучший матч был с "Динамо". А сейчас скажу, что сегодня. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар" // Семин переборол боязнь высоты. "Локо" - первый!