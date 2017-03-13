Юрий Семин: "Локомотив" пропустил два гола, а потом снова начал играть"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2) посетовал на большое количество ошибок после перерыва, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, железнодорожникам не хватает стабильности.

- После перерыва "Локомотив" вдруг изменился... Чем объясните это? - вопрос Семину.

- Я с вами согласен. Что-то изменилось, но в не в лучшую сторону. Проиграли 15-минутный стартовый отрезок - и проиграли матч. Причины? На мой взгляд, у нас нет стабильности в собственных действиях. Надо посмотреть статистику, пересмотреть матч. Но тот отрезок мы вчистую проиграли, наделали ошибок, и нам забили два мяча. А дальше уже вновь начали играть, оказывали давление, было много ударов, не могли только их реализовать. С такой командой как "Краснодар" даешь слабинку - и она этим может воспользоваться. Так и случилось.

- Как объясните действия защитников в моменте со вторым голом, когда они просто отклеились от Вандерсона?

- Надо посмотреть, я еще не готов ответить.