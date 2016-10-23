16:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Локомотив" постарается предъявить ЦСКА свои козыри"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед домашним матчем 11-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что команда хорошо провела подготовительный цикл. По словам наставника железнодорожников, хозяева постараются предъявить действующему чемпиону страны наработанные козыри.

– Подготовительный цикл команда провела нормально, – сказал Семин в эфире канала "Наш Футбол". – Мы сегодня играем с чемпионом страны, команда очень опытная, которая играет одним составом уже долгое время. Постараемся предъявить свои козыри, наработанные за последнее время. Будет сложный матч.

Миранчук будет форвардом на острие?

– С чего вы взяли, что только Миранчук? У нас есть еще Фернандеш, Касаев. В команде также собрана группа из крайних защитников, которые довольно неплохо действуют в атаке.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

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