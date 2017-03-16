Юрий Семин: "Локомотив" понял, почему проиграл "Краснодару"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" на пресс-конференции заверил, что ему удалось восстановить психологическое состояние команды после поражения в минувшем туре от "Краснодара" (1:2). В то же время он обратил внимание команды на то, что в футбол надо играть с максимальной концентрацией и все 90 минут встречи, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– С "Краснодаром" у нас была такая же важная игра, как со "Спартаком", – сказал Семин. – Этот матч расстроил, потому что мы проиграли буквально 15 минут в начале второго тайма. После поражений психологическое состояние приходится восстанавливать. Мы его восстановили перед "Спартаком". Так как это дерби, придет полный стадион. Это станет самыми большими эмоциями для игроков. И на "Краснодаре" было почти 10 тысяч человек. Это считается хорошим показателем. Нам не удалось выиграть, хотя мы были близки к этому. Мне многое непонятно из того, о чем пишут в прессе. Пишут, например, что судья не дал пенальти в наши ворота, но никто не пишет, что был одиннадцатиметровый на Игнатьеве. Никто не сказал об этом. Либо это специально такая акция. Тот судья не хороший, этот хороший, но мы ничего не говорим. Сами проиграли.

– Вы отметили на послематчевой пресс-конференции, что не готовы сказать, почему в те 15 минут проиграли.

– Мы разобрались и поняли. В футбол выигрывает тот, кто 90 минут обладает полной концентрацией в каждом эпизоде. Мы в эти 15 минут допустили простые и нелепые ошибки.