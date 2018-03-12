Юрий Семин: "Локомотив" показал хорошую игру, несмотря на сложное поле"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что одержать победу в Екатеринбурге дорогого стоит. Специалист также добавил, что его команда показала хорошую игру, несмотря на сложное поле.

– Футболисты – молодцы, - цитирует клубная пресс-служба Семина. - Уровень ответственности за результат был высоким. Несмотря на сложное поле, мы показали хорошую игру. Конечно, такой газон не пошел на пользу и "Уралу", в составе которого много техничных футболистов. Но таковы реалии жизни. Мы завоевали три очка, чему очень рады. Одержать здесь победу дорогого стоит.

– Когда ждать на поле Фарфана, Гильерме, Игнатьева и Ари?

– Я хочу, чтобы они вернулись как можно быстрее, но пока не получается.

– Впереди матч с "Атлетико". Чем "Локомотив" порадует в четверг?

– Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В "Атлетико" собраны футболисты мирового уровня. В воскресенье они разгромили "Сельту" и продолжают занимать второе место в таблице. Нам будет очень тяжело.

Напомним, что ответный матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится в четверг, 15 марта, в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.