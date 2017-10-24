Юрий Семин: "Локомотив" побеждает не вопреки, но и не благодаря"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" признался, что среди матчей против прямых конкурентов он выделил бы игру 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:0). Наставник железнодорожников отметил, что несмотря на лидерство в турнирной таблице, команда продолжает строиться.

– "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" – все прямые конкуренты обыграны. С кем было сложнее?

– По эмоциям запомнилась победа над "Спартаком", я это говорил, а наиболее трудной, думаю, получилась последняя игра. "Краснодар" готовился к нам очень тщательно. По-другому просто не мог, потому что такая полоса, ее надо заканчивать. И это для нас было минусом, а не плюсом. "Краснодар" был предельно мотивирован. А так все знают, что это великолепная команда – стабильная, сыгранная. В трансферные окна приходят игроки на конкретные позиции. Все в клубе работает, как часы.

– А у вас?

– У нас команда новая. Единственная, кстати, в которой регулярно играют 3-4 футболиста из своей школы. А еще почти десять человек нас покинуло после прошлого сезона. Строимся заново.

– Побеждаете вопреки?

– Ничего подобного. Не вопреки. Но и не благодаря. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

После 14 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичная команда опережает идущий вторым "Зенит" за счет большего числа побед. В 15-м туре железнодорожники на выезде сыграют с сине-бело-голубыми. Встреча состоится 29 октября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Полная версия интервью Юрия Семина