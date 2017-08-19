Юрий Семин: "Локомотив" отыгрался за матч за Суперкубок. Мы никому ничего не прощаем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, что он предпочитает не думать о том, кто основной конкурент железнодорожников. По словам специалиста, в этой игре было допущено множество ошибок.

- Потрясающий футбол для зрителей, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Для тренеров это была проблема, было допущено очень много ошибок. Все хорошо, что хорошо кончается. Благодарю игроков, ведь при счете 2:0 нашли в себе силы отыграться. Второй тайм был хорошим в нашем исполнении. Мы отыгрались за матч Суперкубок. Это было важно. Мы никому ничего не прощаем.

Во втором тайме мы поменяли схему, потому что проигрывали. Думаю, это было удачное решение. Главное – у нас есть команда, которая может выходить из любой ситуации. Ошибки были и будут, важнее, что у "Локомотива" есть команда.

Спартак забил два мяча, которые были необязательными. Наши игроки не блокировали удары. Мы дали делать передачи, дали пробить. У них было преимущество, но не такое, чтобы выигрывать с разницей в два мяча.

"Зенит" – основной конкурент? Мы идем от игры к игре. У нас как бывает? Одну игру проиграл – уже могут снять тренера.