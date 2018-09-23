18:40 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Локомотив" ничего не смог сделать с Дзюбой"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Зенита" (3:5) в матче восьмого тура чемпионата России. По его словам, железнодорожники ничего не смогли противопоставить форварду Артему Дзюбе

- Мы не лучшим образом играли в обороне всей командой, а не только полузащитой и защитой. Проиграли много единоборств в зоне атаки "Зенита", - сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". - Дзюба выиграл все, что до него доходило. Мы ничего не смогли с ним сделать. Есть ошибки у всех футболистов, но самое важное, что в единоборствах с Дзюбой действовали не лучшим образом.

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