Юрий Семин: "Локомотив" некачественно сыграл в атаке"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 10-го тура чемпионата России против"Амкара" (0:1) рассказал о том, что железнодорожники плохо сыграли в атаке. По его словам, замена Виталия Денисова связана с тем, что у москвичей не получались атаки с флангов.

- Мы пропустили мяч в самом начале игры, казалось, времени еще достаточно, - сказал Семин. - Но мы очень некачественно сыграли в атаке. Казалось, большая группа игроков задействована в атакующих действиях, но последнего действия – подставить ногу, выйти на прострел, сыграть на опережение – это у нас не получилось. Игра проходила на одной половине поля при счете 0:1. Играли очень неудачно.

- Почему заменили Виталия Денисова?

- Потому что нужно было делать изменения – атаки с флангов у нас не получались, хотя там действовали и Фарфан, и Виталий, которые умеют атаковать. Но сыграли не лучшим образом. Требовались перемены. Посчитали, что Рыбус с флангов будет более опасным. Но все равно ничего не получилось. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар" //

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