Юрий Семин: "Локомотив" не заслуживал двух пропущенных мячей после первого тайма"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, команде немного не повезло в игре за Суперкубок страны против красно-белых (1:2 д.в.), но повезло сегодня, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что железнодорожники не сдавались и вели борьбу до конца.

– В Суперкубке нам не повезло, а сегодня повезло немножко, – сказал Семин.

– Какие эмоции? И за счет чего переиграли "Спартак"?

– Мы после первого тайма не заслуживали 0:2. Преимущество у "Спартака" было, но особенных моментов – нет. Сами себе организовали два мяча, а свои шансы не использовали. После перерыва хорошо вошли ребята на замену – и Виталик Денисов, и Антон Миранчук. Мы немножко перестроили схему. Удачно забили гол со "стандарта". А потом появилось хорошее настроение, поэтому и выиграли матч.

– Если игра в первом тайме устраивала, почему заменили Рыбуса и Тарасова? Из-за пропущенных голов как раз?

– Не совсем из-за них. Хотя в одном эпизоде они действительно сыграли не лучшим образом. У Тарасова микротравма ахиллового сухожилия, поэтому рисковать не стали. А Рыбус... Нужно было вносить изменения, вот мы на его позиции их и внесли.

– Вы сказали в, что вам немного повезло. А в чем больше всего?

– Не сказал бы, что нам везло с голами. Они были забиты блестяще после хороших комбинаций. А повезло, наверное, с тем, что на поле оказались футболисты, которые не сдались при 0:2. Они до конца вели борьбу и нашли свои шансы.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"