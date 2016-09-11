Юрий Семин: "Локомотив" не наиграл на победу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1) уверен, что железнодорожники имели возможность сравнять счет, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. При этом специалист подчеркнул, что его подопечные не наиграли победу.
- Проиграли очень много единоборство в первом тайме, проиграли в агрессии, так что "Спартак" закономерно этот тайм выиграл. Во втором должны были сравнивать, но не получилось. А на победу не наиграли. В целом хороший матч, мощный в физическом плане.
- Ожидали, что Промес выйдет?
- Мы не реагировали на разговоры и слухи.
- Как состояние Виталий Денисова?
- Вообще состояние игроков, приехавших из сборных, было другим. Виталию Денисову не хватило свежести.
- А как вам Игорь Денисов?
- Его готовность может и должна быть лучше. Но она достаточна, чтобы играть в стартовом составе.
- Почему поменяли Самедова?
- Комбаров был активнее и эффективнее.
- Портнягин понравился?
- Нападающие должны забивать. Это касается и Портнягина, и Хенти.
NF
Глеб ------ Одно другому не мещает: "Спартак" больше наиграл на победу, но не шибко убедительно, сам себя в концовке чуть не утопил. "Локомотив" по совокупности тянул на ничью, но делал это слишком уж пассивно...
19:52
bito28
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19:42
Platinum1991
Игра показала не силу Спартака, а БЕСПОМОЩНОСТЬ и СЛАБОСТЬ Локомотива! Так играть НЕЛЬЗЯ!!! БЕСТОЛКОВАЯ беготня! ВСЁ! Всё на что сподобились игроки Локомотива! На фоне такой БЕЗОБРАЗНОЙ игры Локомотива - Спартак выглядел ОРЛАМИ, а Локомотив выглядел жалким подобием футбольного мальчика для битья, которого возили по полю, вдоль и поперёк! Были моменты у Локомотива, пару раз, но не забили по причине БЕЗОБРАЗНОЙ реализации. Какая игра, такая и реализация! Локомотив сыграл просто БЕЗОБРАЗНО! Ведь проиграть можно по разному! Целостной игры у Локомотива НЕ БЫЛО! Бегали, суетились, теряли мяч на ровном месте, толком попасть не могли по воротам. Навесы все уходили сопернику, открываний НЕ БЫЛО! А единственный гол пропустили по своей глупости! Не накрыли соперника, дали ему развернуться и отдать пас на Попова! В атаке полная АНАРХИЯ! Да к тому же судья не дал 100% пенальти в ворота Локомотива! Миранчук сыграл БЕЗОБРАЗНО! Касаева надо было раньше выпускать! Портнягин НЕ УСИЛИЛ игру и затерялся. Зря Самедова заменили, он хоть конструктив вносил, а с его заменой и вовсе игра у Локомотива пошла под ОТКОС! Полная беспомощность Локомотива! Как Локомотив готовился, так и сыграл БЕЗОБРАЗНО! Игра, как раз, и отображает работу, которая была проведена на тренировке, для подготовки к этой игре! Плохо Локомотив подготовился к этой игре. Очень ПЛОХО!
19:32
Глеб
NF Где там Локомотив наиграл на ничью? Спартак почти всю игру доминировал. Только в концовке один момент позволил создать у своих ворот, а так должны были побеждать крупнее
19:11
NF
На ничью "Локомотив"-то наиграл, но нынче и такие ничьи для клуба победа...
19:09
Глеб
На победу? Локомотив и на ничью не наиграл, Юрий Павлович)))
19:02