Юрий Семин: "Локомотив" не наиграл на победу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1) уверен, что железнодорожники имели возможность сравнять счет, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. При этом специалист подчеркнул, что его подопечные не наиграли победу.

- Проиграли очень много единоборство в первом тайме, проиграли в агрессии, так что "Спартак" закономерно этот тайм выиграл. Во втором должны были сравнивать, но не получилось. А на победу не наиграли. В целом хороший матч, мощный в физическом плане.

- Ожидали, что Промес выйдет?

- Мы не реагировали на разговоры и слухи.

- Как состояние Виталий Денисова?

- Вообще состояние игроков, приехавших из сборных, было другим. Виталию Денисову не хватило свежести.

- А как вам Игорь Денисов?

- Его готовность может и должна быть лучше. Но она достаточна, чтобы играть в стартовом составе.

- Почему поменяли Самедова?

- Комбаров был активнее и эффективнее.

- Портнягин понравился?

- Нападающие должны забивать. Это касается и Портнягина, и Хенти.