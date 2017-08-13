Юрий Семин: "Локомотив" играл в два защитника в матче с "Тосно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Тосно" (0:2) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что первый гол повлиял на ход игры. По словам специалиста, железнодорожники действовали неправильно, пропустив мяч после рикошета.

- Претензии есть ко всем нам, потому что мы проиграли, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Пропустив нелепый рикошет, "Локомотив" начал играть неправильно - перешли на навал. У "Тосно" много высокорослых футболистов, которые выиграли весь "воздух". Нам было необходимо идти через фланги, пас, что мы умеем. Кое-что получалось, но в концовке играли совсем неправильно.

Схема с четырьмя защитниками себя не оправдала? Двое из них были не защитниками, а игроками атаки. Можно сказать, что у нас было два футболиста в обороне. Выход Михалика должен был повлиять, но нелепый гол сыграл свою роль. Усиление? Невооруженным взглядом понятно, что оно необходимо.

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"