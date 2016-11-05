Юрий Семин: "Локомотив" должен оказать давление на "Анжи"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил изменения в составе махачкалинцев с момента его ухода. Специалист работал с "Анжи" с июня по сентябрь 2015 года.

– Сегодня "Анжи" – практически новая команда, которая очень хорошо играет, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – У них новые игроки, новый тренер. Хотя мы имеем информацию о сопернике, сыграно уже 12 туров. Тем не менее, нужно танцевать от себя, своих возможностей и оказывать на соперника давление.

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"