Юрий Семин: "Локомотив" близок к выходу из кризиса"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что команда движется в правильном направлении для того, чтобы преодолеть кризис. По его словам, последние игры показали, что у железнодорожников есть шансы на успех.

- Недавно команда выбралась из черной полосы. Кризис преодолен?

- Думаю, мы близки к этому, - приводит "Гудок" слова Семина. - Чтобы говорить о выходе из черной полосы, наверное, надо завершить первую часть чемпионата, так что дождемся декабря. Но я вижу, что движемся в правильном направлении. Футболисты понимают нашу игровую модель. Думаю, сейчас дела обстоят значительно лучше.

– На встрече с болельщиками вы говорили, что, как только команда выберется из неудачной колеи, вы заявите тренера Дмитрия Лоськова как игрока и он еще проведет свой прощальный официальный матч за "Локомотив".



– Пока к такому я не готов, это будет чуть позже. Сейчас надо думать о решении наших основных задач. Один из этапов в этом направлении мы выполнили: вышли в четвертьфинал Кубка России. Решительно настроены выиграть этот турнир, и у нас хорошие шансы. Другая задача – поправить положение дел в чемпионате. По качеству игры мы сейчас выглядим лучше, чем в начале пути, и думаю, что очки к нам тоже придут.



– До крупной победы над "Анжи" (4:0) вы говорили, что "Локо" в этом чемпионате способен преподнести сюрпризы.



– Последний цикл игр мы провели по восходящей. И даже поражение от "Рубина", как мне кажется, не закономерно. Матчи с ЦСКА в чемпионате и с "Крыльями Советов" в Кубке России показали, что мы в этот период находились в хороших физических кондициях. Было неплохое взаимопонимание, мы нашли оптимальный вариант состава – до этого момента у нас все-таки было много различных вариантов, особенно в атакующих действиях. Сейчас же есть определенная конкретика, на которой мы и играем. Прежде всего это касается Майкона: либо он слева, либо в середине. И как раз то, что в последнем матче он сыграл центрфорварда, стало определенным сюрпризом для "Анжи".



– О том, что "Локо" не хватает игрока, способного завершить атаку, в последнее время не говорил только ленивый. Майкон решил эту проблему?



– Не думаю. Нам вообще нужно определенное усиление. Необходимо найти в каждую линию по новому молодому игроку, и эти футболисты должны создать на своей позиции серьезную конкуренцию. Конечно, этим мы должны будем заняться в зимнюю паузу. Что же касается игры Майкона, то Маркес проделал огромную работу. Восстановившись после травмы, много внимания уделил своим физическим кондициям и технико-тактическому направлению. Потенциал у него просто громадный!