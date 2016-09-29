Юрий Семин: "Локо" в плане аутсайдерства от "Арсенала" недалеко ушел"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" подчеркнул, что предстоящий матч 9-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" не менее важен, чем игра с любым из лидеров. Специалист также отметил, что впервые столкнулся с таким негативом в прессе.

– Очередной соперник "Локомотива" тульский "Арсенал" в числе аутсайдеров. Возлагаете на этот матч особые надежды? - вопрос Семину.

– Надежды возлагаю на каждый матч. А "Локомотив" сейчас в плане аутсайдерства от "Арсенала" недалеко ушел. И эта игра для меня такой же стресс, как и против кого-то из лидеров, к ней такое же серьезное отношение.

– Сейчас вам, наверное, добавляет переживаний пресса? Ведь еще никогда при первых шагах в новом клубе вы не подвергались такой обструкции со стороны некоторых специалистов, журналистов.

– Максимальную поддержку обычно получаешь, когда твоя команда на первых ролях. Но вы правы, с таким негативом, как сейчас, я столкнулся впервые. Знаю, что исходит он от определенной группы людей, стремившихся прийти в "Локомотив", но потерпевших фиаско. Наши неудачи доставляют им большое удовольствие, дают повод для выпадов в прессе. Но должен их огорчить. Мой ответ им: "Не дождетесь!" Мы из трудной ситуации выберемся, а под огнем критики станем еще крепче, сплоченнее. За нами серьезный, популярный клуб, большая армия болельщиков. Выдюжим! (Павел АЛЕШИН)

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