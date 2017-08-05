Юрий Семин: "Локо" должен бить рекорды"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "СКА-Хабаровск" (1:0) в 4-м туре премьер-лиги сказал, что не придает значения рекордам его команды, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.
– В курсе, что "Локо" впервые в истории чемпионатов России стартовал с четырех побед и набрал 12 очков?
– Нет, я за этим не очень-то слежу. Но вообще мы здесь для того, чтобы бить рекорды. Завоевали Кубок, теперь, получается, установили новый рекорд. Так, наверное, и должно быть.
redshark
рекордсмен))))))))))))))))) погоди! НУ ПОГОДИ! )))) мы тебя скоро поставим на место!
08:17 6 августа
Alex3114
Ну да. Например, в этом сезоне в кубке устроить не просто драку, а выбежать со скамейки с бейсбольными битами.
23:00 5 августа