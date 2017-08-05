Юрий Семин: "Локо" должен бить рекорды"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "СКА-Хабаровск" (1:0) в 4-м туре премьер-лиги сказал, что не придает значения рекордам его команды, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– В курсе, что "Локо" впервые в истории чемпионатов России стартовал с четырех побед и набрал 12 очков?

– Нет, я за этим не очень-то слежу. Но вообще мы здесь для того, чтобы бить рекорды. Завоевали Кубок, теперь, получается, установили новый рекорд. Так, наверное, и должно быть.

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"