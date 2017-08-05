22:54 5 августа | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Локо" должен бить рекорды"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "СКА-Хабаровск" (1:0) в 4-м туре премьер-лиги сказал, что не придает значения рекордам его команды, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– В курсе, что "Локо" впервые в истории чемпионатов России стартовал с четырех побед и набрал 12 очков?

– Нет, я за этим не очень-то слежу. Но вообще мы здесь для того, чтобы бить рекорды. Завоевали Кубок, теперь, получается, установили новый рекорд. Так, наверное, и должно быть.

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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redshark

рекордсмен))))))))))))))))) погоди! НУ ПОГОДИ! )))) мы тебя скоро поставим на место!

08:17 6 августа

Alex3114

Ну да. Например, в этом сезоне в кубке устроить не просто драку, а выбежать со скамейки с бейсбольными битами.

23:00 5 августа