Юрий Семин: "Лидерство "Локомотива" - приятная неожиданность"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" сообщил, что в рабочем процессе учитывает пожелания игроков. Наставник железнодорожников отметил, что команда ставит перед собой высокие задачи на сезон.

После 14 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичная команда опережает идущий вторым "Зенит" за счет большего числа побед.

– "Локомотив" – лидер. Для многих это сюрприз, а для вас?

– Для меня – приятная неожиданность, которая, однако, подкреплена работой. Работой на сборах, ежедневной работой на тренировках. Все футболисты относятся к делу очень профессионально. Это проявляется и во время игр, и в разных мелочах, которые болельщики не видят. Как ребята тренируются, как восстанавливаются после травм, как относятся к здоровью – из всего этого и складывается команда. Все мотивированы.

– По вашим ощущениям – "Локомотив" на своем месте?

– Турнирная таблица – всегда самый верный показатель. На мой взгляд, это вообще единственная справедливая статистика в нашем чемпионате.

– Когда мы с вами общались в прошлый раз, вы были аккуратны в высказываниях по поводу задачи на сезон. Она остается прежней?

– Мы сами себе ставим большие задачи. Никто не отказывается от амбиций. Нам всем интересно быть там, где мы сейчас. Интересно прогрессировать, выигрывать сложные матчи, преодолевать трудности. Поэтому, наверное, не нужно лишний раз говорить о том, какие ставим задачи. Мы хотим расти – вот наша задача. Хотят расти футболисты, хочет расти тренер. Это и есть основная мотивация.

– Главное, чему вы научились в этом сезоне?

– Чемпионат в самом разгаре, отвечу на этот вопрос весной.

– В чем основная причина нынешнего успеха "Локо"?

– Все в комплексе. Это и физика, и тактика, и психология. Одного качества никогда не хватит. Есть общее понимание задачи – куда мы идем, куда движемся, что хотим. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полная версия интервью Юрия Семина