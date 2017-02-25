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Юрий Семин: "Кверквелия может сыграть на любой позиции в обороне"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высоко оценил потенциал новичка команды Соломона Кверквелии. Специалист выразил удовлетворение подготовкой железнодорожников ко второй части сезона.

– Кверквелия – это молодой парень, высокорослый, который может играть на любой позиции в обороне, – сказал Семин. – Кверквелия не нуждается в рекомендациях. Он провел матчи за сборную Грузии и сыграл во всех встречах хорошо. Он мало выступал в предыдущей команде в стартовом составе. Человек принял решение перейти в другой клуб.

– В целом довольны трансферной кампанией "Локомотива"?

– Мы в целом довольны предсезонной подготовкой, трансферной компанией, всем довольны. Осталось только побеждать. Работа, которую мы проделали в зимний период, позволяет делать оптимистичные прогнозы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы REN-TV

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