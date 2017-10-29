Юрий Семин: "Кто станет чемпионом, знает только осьминог Пауль, но он уже умер"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин похвалил своих подопечных за яркую игру и самоотдачу в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:0). Железнодорожники завершили первый круг лидерами и, по словам, специалиста, у них есть основания думать о чемпионском титуле.

– Мы рады и счастливы. Я уже и забыл, когда "Локомотив" в последний раз выигрывал в Питере. Наверно, в 2004 году, когда стал чемпионом. Может, и в этом году дальше неплохо пойдет дело. Мы выдержали давление "Зенита" в первом тайме. У хозяев было много моментов, нас выручали Гильерме и защитники. Второй тайм был наш. Могу поблагодарить ребят за то, что они выполнили те задачи, которые ставились перед ними, за их самоотдачу. Они просто молодцы.

– Что вы сказали команде в перерыве после не самого удачного первого тайма?

– Ничего сверхъестественного, внесли небольшие коррективы по чисто футбольным моментам.

– Перед сегодняшним матчем вы осторожно говорили о возможном чемпионстве "Локомотива". Теперь вы более оптимистичны и считаете ли "Зенит" главным конкурентом?

– Я всегда оптимист, но, как говорят, впереди паровоза бежать не надо. Закончился только первый круг, и мы рады, что выиграли его. Успех рождается в раздевалке. Самое главное, что у нас в раздевалке все в порядке. Мы понимаем, что делаем, знаем, куда идем. Как же все закончится, знает только осьминог Пауль, но он уже умер. Будем идти от игры к игре.

– Может ли "Локомотив" в нынешнем составе стать чемпионом?

– Я верю в каждого игрока, вижу, как они работают на тренировках, как относятся к делу. Основания для чемпионства есть. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Отметим, что перед игрой Семин также вспоминал осьминога Пауля.