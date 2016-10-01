Юрий Семин: "Кто из нападающих сыграл лучше всех? Чорлука"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей с тульским "Арсеналом" (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что у его команды хромает реализация голевых моментов. Семин добавил, что его не устроило судейство в игре. "Локомотив" сравнял счет с пенальти на 90-й минуте матча.

– После игры сборникам пожелал удачи, а остальным игрокам, что есть два выходных и они должны подумать, как лучше играть, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Хорошо, что у команды есть характер, но надо реализовывать моменты. У нас последние три игры как под копирку – весь матч в одни ворота, потом пропускаем в одной атаке. Сегодня удалось спастись. Не понял сегодня судью. В штрафной что, можно хватать руками друг друга и валить с ног? Кто понравился из всех нападающих? Чорлука.