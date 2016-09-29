Юрий Семин: "Критика от болельщиков будет полезна "Локомотиву"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед встречей с болельщиками подчеркнул, что команде важен тесный контакт с болельщиками. Он отметил, что "Локомотив" хотел бы дружить с болельщиками.

– Мы хотели бы иметь с болельщиками более тесный контакт. Будем больше с ними встречаться. Темы могут быть разные. Сегодня понимаем, что услышим от них много критики, но это будет полезно. Мы хотим совместного действия, потому что мы для них играем. Когда полупустые трибуны, от этого игра становится не лучше, а хуже. Мы хотим тоже высказать болельщикам определенные моменты об их поведении. Мы хотим иметь полный контакт с болельщиками. "Локомотив" всегда был дружен с болельщиками. Можно сказать, на дружеской ноге. Мы бы хотели это возродить, хотели, чтобы было полное взаимопонимание.

– Считаете, оно зависит только от результата команды?

– От результата многое зависит, но еще от поведения двух сторон. Те требования, которые есть в футболе, болельщики тоже должны выполнять. Иначе у нас не пойдут на футбол дети и новое молодое поколение. Поэтому мы должны чаще встречаться и периодически делать открытые тренировки для всех желающих. Пусть приезжают и посмотрят, насколько это тяжелый труд. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)