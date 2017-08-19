20:40 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Красная карточка Миранчуку? Удалять нужно было Луиза Адриану в игре за Суперкубок России"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, что не пересматривал эпизод с фолом Алексея Миранчука на Денисе Глушакове, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что в игре за Суперкубок страны против красно-белых (1:2 д.в.) у соперника нужно было удалять нападающего Луиза Адриану.

– Не пересматривали эпизод с Алексеем Миранчуком? Сложилось ощущение, что он красную заслужил за подкат.

– Нет, зато я пересматривал Суперкубок, и мне казалось, что Луиз Адриану должен быть удален. Но его не удалили. Это жизнь. Посмотрите на эпизод с Самедовым сегодня. Самедов заранее шажочек делает и падает.

– Где-то за 15-18 минут до конца вы едва не выбежали на поле. На что реагировали?

– Это эмоции. Проиграли единоборство, я побежал в сторону поля.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //
Еськов не удалил Миранчука – тот забил гол

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Фол Алексея Миранчука на Глушакове - это...
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (13)
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пошливы

Как бы кто не смотрел на происходящее - всему миру ясно, что Спартак - это менструация.

21:26

Пим Сибирьской

Срамтак дарит праздник всей стране второй месяц. Вот уж точно - народная команда)

21:22

Пим Сибирьской

Палыч умница, только так этому быдлу и их ангажированным журнаглистам отвечать и надо, спокойно тыкая мордой в собственную лужу.

21:21

ЗА Россию!

aug081266,для России Семин и есть великий,а вернее у нас 3 великих тренера-Семин,Романцев и Газзаев.

21:18

Букер

Семин красавец, мясо и выиграло суперкубок благодаря не удалению. Будь он тренером спартака, шел бы без поражении щас.

21:12

aug081266

Еще со времен противостояния Семина и Газзаева Шпалыч отличался бабской склочностью.С тех пор ничего не изменилось.Да,заслуженный,что-то выигравший,но великим он никогда не будет...

21:09

Odissevs

Стоп-стоп, Палыч, удалять Адриану нужно было, но и Миранчука тоже.

20:57

Mark Krass

Проблемы индейцев шерифа не волнуют)) Так их, Шпалыч))

20:57

spawn0

фуфель шпалыч.речь о сегодняшней игре идёт

20:56

TRISP

Жаль ЮПС...

20:51

NapoliFC

Семина от позора спас судья, а он и разбушевался:)))

20:45

Красно Белый Питер

Нет...Удалять надо было Глушакова за симуляцию!!!!!

20:44

ladafan

отличный ответ-шах и мат

20:42