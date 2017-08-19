Юрий Семин: "Красная карточка Миранчуку? Удалять нужно было Луиза Адриану в игре за Суперкубок России"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, что не пересматривал эпизод с фолом Алексея Миранчука на Денисе Глушакове, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что в игре за Суперкубок страны против красно-белых (1:2 д.в.) у соперника нужно было удалять нападающего Луиза Адриану.

– Не пересматривали эпизод с Алексеем Миранчуком? Сложилось ощущение, что он красную заслужил за подкат.

– Нет, зато я пересматривал Суперкубок, и мне казалось, что Луиз Адриану должен быть удален. Но его не удалили. Это жизнь. Посмотрите на эпизод с Самедовым сегодня. Самедов заранее шажочек делает и падает.

– Где-то за 15-18 минут до конца вы едва не выбежали на поле. На что реагировали?

– Это эмоции. Проиграли единоборство, я побежал в сторону поля.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //

Еськов не удалил Миранчука – тот забил гол