Юрий Семин: "Красная карточка Миранчуку? Удалять нужно было Луиза Адриану в игре за Суперкубок России"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, что не пересматривал эпизод с фолом Алексея Миранчука на Денисе Глушакове, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что в игре за Суперкубок страны против красно-белых (1:2 д.в.) у соперника нужно было удалять нападающего Луиза Адриану.
– Не пересматривали эпизод с Алексеем Миранчуком? Сложилось ощущение, что он красную заслужил за подкат.
– Нет, зато я пересматривал Суперкубок, и мне казалось, что Луиз Адриану должен быть удален. Но его не удалили. Это жизнь. Посмотрите на эпизод с Самедовым сегодня. Самедов заранее шажочек делает и падает.
– Где-то за 15-18 минут до конца вы едва не выбежали на поле. На что реагировали?
– Это эмоции. Проиграли единоборство, я побежал в сторону поля.
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //
Еськов не удалил Миранчука – тот забил гол
пошливы
Как бы кто не смотрел на происходящее - всему миру ясно, что Спартак - это менструация.
21:26
Пим Сибирьской
Срамтак дарит праздник всей стране второй месяц. Вот уж точно - народная команда)
21:22
Пим Сибирьской
Палыч умница, только так этому быдлу и их ангажированным журнаглистам отвечать и надо, спокойно тыкая мордой в собственную лужу.
21:21
ЗА Россию!
aug081266,для России Семин и есть великий,а вернее у нас 3 великих тренера-Семин,Романцев и Газзаев.
21:18
Букер
Семин красавец, мясо и выиграло суперкубок благодаря не удалению. Будь он тренером спартака, шел бы без поражении щас.
21:12
aug081266
Еще со времен противостояния Семина и Газзаева Шпалыч отличался бабской склочностью.С тех пор ничего не изменилось.Да,заслуженный,что-то выигравший,но великим он никогда не будет...
21:09
Odissevs
Стоп-стоп, Палыч, удалять Адриану нужно было, но и Миранчука тоже.
20:57
Mark Krass
Проблемы индейцев шерифа не волнуют)) Так их, Шпалыч))
20:57
spawn0
фуфель шпалыч.речь о сегодняшней игре идёт
20:56
TRISP
Жаль ЮПС...
20:51
NapoliFC
Семина от позора спас судья, а он и разбушевался:)))
20:45
Красно Белый Питер
Нет...Удалять надо было Глушакова за симуляцию!!!!!
20:44
ladafan
отличный ответ-шах и мат
20:42