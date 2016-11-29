Юрий Семин: "Корнеев? Задайте вопрос президенту клуба"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать уход Игоря Корнеева с поста спортивного директора клуба. Ранее "СЭ" сообщал, что Игорь Корнеев покинет свой пост. Сам спортивный директор от комментариев отказался.

– Этот вопрос надо задавать президенту клуба. Я ничего не комментирую, – сказал Семин. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Локомотив" расстается с Корнеевым

Игорь Корнеев – об уходе из "Локо": "Без комментариев"