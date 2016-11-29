17:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Корнеев? Задайте вопрос президенту клуба"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать уход Игоря Корнеева с поста спортивного директора клуба. Ранее "СЭ" сообщал, что Игорь Корнеев покинет свой пост. Сам спортивный директор от комментариев отказался.

– Этот вопрос надо задавать президенту клуба. Я ничего не комментирую, – сказал Семин. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Локомотив" расстается с Корнеевым
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Maxdmit

У вас это... Ус отклеился)) В смысле по ссылке профиль какииста Кости Корнеева открывается)

19:12

Болела_23

Фрост-До сих пор до них не дошло,что косяк запороли)))

18:27

Фрост

Этот вопрос надо задавать президенту клуба. Я ничего не комментирую, – сказал Корнеев, – сказал Семин. *** Так Сёмин сказал или Корнеев?

18:09

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