Юрий Семин: "Когда побеждаешь, всегда положительные эмоции"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча с "Ахматом" (2:0) заявил, что эта победа позволит его команде лучше восстановиться перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Шальке".

- Сегодня у нас был баланс и в атаке, и в обороне, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Мы играли с хорошей командой, которая изменилась, стала более агрессивной. Во втором тайме мы делали много острых передач, хорошее давление оказывал Эдер. Лига чемпионов? Когда побеждаешь, всегда положительные эмоции. Мы выиграли матч ОЛИМП-Кубка России, и эти эмоции позволили нам лучше восстановиться.

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