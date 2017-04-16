Юрий Семин: "Когда настроение хорошее, легко играть на два фронта"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:1) отметил футбольную атмосферу в Туле. Специалист не стал комментировать удаление нападающего хозяев поля Федерико Расича.

– В Туле великолепное поле и замечательные болельщики, в том числе и наши, приехавшие из Москвы, – сказал Семин. – Хорошая футбольная атмосфера. Что касается игры... Все было сложно, потому что "Арсенал" очень компактно оборонялся, и за исключением двух моментов у нас в первом тайме ничего не получилось создать. Даже после удаления Расича. Гол, который забил Фернандеш, в корне ситуацию поменял. И у нас было очень много возможностей, чтобы увеличить счет, далеко не все смогли реализовать.

– Сегодня команда утром гуляла по городу и одержала победу. Нет ли желания создать такую традицию?

– Это не традиция. Во-первых, в Туле очень красивый кремль, и мне хотелось показать его ребятам, особенно иностранцам, какая это красота. Мы вышли, погуляли, посмотрели, получилось что-то вроде разминки. Теперь у них будет информация, что Тула – замечательный город, они домой приедут, поделятся этим знанием. Пряников накупили.

– На ваш взгляд ключевой момент – удаление, первый гол или второй, с пенальти?

– Я думаю, первый гол. А удаление мне сложно комментировать. Ну, если у тебя желтая карточка, зачем идти в такое тяжелое столкновение? Там не очень простая ситуация с Гильерме после этого столкновения, ему будут делать снимок, непонятно, что там за травма у него может быть. Зачем идти в такую борьбу, если и так понятно, что мяч уже в руках у вратаря?

– Если сравнивать "Арсенал" в первом круге, когда вы сыграли вничью, забив с пенальти на последних минутах, и сегодняшний, какая команда вам больше понравилась?

– Мне сложно сказать. Сейчас "Арсенал" очень хорошо физически выглядит, игроки легкие и хорошо с мячом обращаются. Может быть, тогда мы были похуже, сейчас мы лучше, чем тогда. Легче говорить про свою команду.

– Не тяжело "Локомотиву" играть два фронта: и финал Кубка на носу, и борьба за четвертое место в чемпионате идет.

– Да нам в удовольствие. Сейчас настроение хорошее, будем играть и в финале, и в чемпионате. Когда настроение хорошее, всегда все легче делать. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)