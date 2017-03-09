Юрий Семин: "Когда Лоськов сыграет за "Локомотив"? Пусть погода и поля станут получше"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что играющий тренер Дмитрий Лоськов выйдет на поле в составе железнодорожников, когда улучшатся погодные условия. При этом специалист не исключил, что клуб объявит об участии Лоськова во встрече заранее.

- Когда Лоськов наберет форму и сможет выйти в каком-нибудь матче за "Локомотив"? – вопрос Семину.

- Пусть поля и погода станут немного получше, и народ пойдет на трибуны. Тогда, может, и осуществим эту мечту наших болельщиков.

- Лоськов может отдать пас на любом поле.

- Нет. На плохом газоне отдать голевую передачу очень сложно. Можно только на хорошем.

- Но если бы вы заранее объявили, в какой игре появится Лоськов, на трибуны пришло бы больше народу.

- Может, вы и правы. В следующий раз, возможно, так и сделаем.

- Говорят, что на сборах Дмитрий Лоськов проводил какие-то индивидуальные беседы с Алексеем Миранчуком. Это правда?

- Все, кто входит в тренерский штаб, проводили занятия. В том числе и Лоськов, и не только с Миранчуком. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)