Юрий Семин: "Каждый игрок "Локомотива" должен поставить себе задачу стать лучше, чем в прошлом году"

"Локомотив" приступил к подготовке ко второй части сезона в испанской Малаге. Вчера футболисты и тренерский штаб московского клуба прилетели в Испанию и провели первую тренировку, которая длилась почти два часа. Главный тренер Юрий Семин остался доволен тем, как выглядят игроки после отпуска.

- На этом этапе мы должны делать объемные занятия, - приводит пресс-служба клуба слова Семина. - На мой взгляд, сегодняшнее занятие было не очень тяжелое, но достаточно напряженное. Сейчас, конечно, сложно сказать о физическом состоянии игроков, но мне кажется, что в отпуске ребята выполняли те задания, которые им дали. Нет игроков с лишним весом. Единственное огорчение, что Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука пока не работают в общей группе. Травмы, полученные в концовке прошлого года, пока не позволяют им работать вместе со всеми. На этом сборе каждый должен себе поставить задачу работать изо всех сил и не щадить себя в этом плане, чтобы стать лучше, чем в прошлом году. Каждый.