Юрий Семин: "Каррера наблюдал за матчем? Ну и хорошо. Он ничего не увидел"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Осиеком" (1:0) в контрольном матче похвалил своих подопечных за игру в обороне. Также специалист посетовал на то, что ряд футболистов не получил необходимой нагрузки.

- Доволен тем, что была хорошая игровая нагрузка. Большая группа футболистов сыграла полный матч, - сказал Семин. - Думаю, физические возможности были хорошие минут на 70. Из негативных моментов - Фернандеш не смог целую игру провести. Алексей Миранчук. Игорь Денисов.

- Травмы?

Травмы как таковой серьезной нет. Ни у первого, ни у второго, ни у третьего. Но полную нагрузку дать не получилось. А игра... Результат не представляет интереса на сегодняшний день. Лучше сыграли в обороне. Поправили то, что не получилось в предыдущих играх.

- Ари забил первый гол после восстановления. Он уже готов играть?

- А я не считал, какой гол первый. Он на тренировке еще забил.

- За матчем Каррера наблюдал...

- Ну и хорошо.

- Какие бы вы выводы на его месте сделали?

- Никаких. Наблюдал и наблюдал. У нас все непонятно, поэтому он ничего не увидел.

- Завтра "Спартак" играет здесь. Будете смотреть?

- Ну интересно. Хотелось бы посмотреть.

- Что с Миранчуком. Все обошлось?

- Надеюсь, все обойдется. За каждого игрока у нас есть боязнь, что травма не позволит сыграть первый матч Лиги Европы.

- Ждете еще кого-нибудь из новичков?

- Не могу сказать. Сложно сказать. Хотелось бы.

15 февраля "Локомотив" встретится с "Ниццей" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.