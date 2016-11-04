Юрий Семин: "К "Локомотиву" не может быть претензий по последним трем матчам"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против "Анжи" рассказал, что из-за травм не рассчитывает в предстоящей встрече на трех футболистов, передает из Баковки корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ. Также Семин, возглавлявший махачкалинцев с июня по сентябрь в 2015 году, отметил, что сегодняшний "Анжи" заметно отличается от прошлогоднего.

– "Анжи" – совсем другая команда, укомплектованная на 70 процентов другими игроками, чем при мне, – сказал Семин. – В этой игре нет фаворита. Сложно кому-то отдать предпочтение. Надеюсь, наши травмированные ребята выйдут на поле. С "Рубином" играли неплохо, не считая "стандартов". К нам не должно быть претензий по последним трем матчам.

– Кто не выйдет на поле?

– Не появятся Баринов, Тарасов, Портнягин.

– Как оцените Боли?

– Он – хороший игрок, к нему нужно больше внимания.