Юрий Семин: "К "Крыльям" "Локомотив" готовился по-другому"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"​ отметил, что команда работает над низкой результативностью. По его словам, к предстоящей встрече подопечные готовились по-другому.

– С чем связаны изменения в составе? Во-первых, между играми идет тренировочная работа, – отметил Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". – Одни лучше делают эту работу, другие – хуже.

Второй момент связан с тактическими перестроениями.

Рыбус у нас травмирован.

– Команде не даются забитые мячи. Это давит?

– Мы работаем над этой проблемой. Она у нас есть. С командами, который глубоко играют в обороне, у многих есть проблемы. Мы работаем на тренировках. Поменяли часть упражнений, которые обычно делаем. Больше завершения. Посмотрим, как будем сегодня играть. К этому матче готовились по-другому, особенно с группой атаки.