20:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Измайлов был украшением отдельных матчей премьер-лиги"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что экс-полузащитник "Краснодара" Марат Измайлов в некоторых матчах показывал хорошую игру. Сегодня футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон из-за травмы колена.

- Я не знаю всей ситуации и не вижу смысла комментировать ее, - приводит "Р-Спорт" слова Семина. - Я должен сначала с ним поговорить, почему он ушел. Я считаю, что премьер-лигу покинул игрок, который был украшением отдельных матчей. Если вспомнить матч с "Зенитом", в котором он играл за "Краснодар", то его игра была как наглядное пособие того, как должен выглядеть футболист экстра-класса. Больше я ничего не могу добавить.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170315/1117706960.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Не помню, однако, ЮрПалыч! Это так давно было, на заре нашей с Вами молодости ... или зрелости?

20:46

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