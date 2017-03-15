Юрий Семин: "Измайлов был украшением отдельных матчей премьер-лиги"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что экс-полузащитник "Краснодара" Марат Измайлов в некоторых матчах показывал хорошую игру. Сегодня футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон из-за травмы колена.

- Я не знаю всей ситуации и не вижу смысла комментировать ее, - приводит "Р-Спорт" слова Семина. - Я должен сначала с ним поговорить, почему он ушел. Я считаю, что премьер-лигу покинул игрок, который был украшением отдельных матчей. Если вспомнить матч с "Зенитом", в котором он играл за "Краснодар", то его игра была как наглядное пособие того, как должен выглядеть футболист экстра-класса. Больше я ничего не могу добавить.