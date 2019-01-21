Юрий Семин: "Интересно видеть в Катаре коллег из других клубов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что ему интересно видеть на сборах в Катаре коллег по тренерскому цеху из "Зенита", "Спартака" и "Ростова".

– У вас нет желания отдохнуть друг от друга хоть немного, ведь в сезоне вы видитесь постоянно?

– Я с удовольствием с ребятам вижусь. Мне очень интересно. Мы не надоедаем друг другу, – ответил На вопрос Юрий Семин.

– Мы с "Зенитом" виделись два раза, хотя живем в одной гостинице, – добавил главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. – А в сезоне видимся два раза в год. Так что вопрос непонятен. (Александр Рогулев, Дмитрий Зеленов)

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