Юрий Семин: "Хвала Филатову, что смогли подписать Обиору"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своем Инстаграме рассказал, что при поиске новых игроков он пытался выявить у потенциальных новичков уникальные качества. В качестве примера наставник железнодорожников привел нападающего Джеймса Обиору, который играл в московской команде с 2001 по 2005 год, по разу выиграв чемпионат и Кубок России.

- Всегда, когда вел поиск новых игроков, я цеплялся за какие-то уникальные качества, - написал Семин. - Помню как смотрели Джеймса Обиору в Баковке. Феноменальная обводка и скорость, очень быстрые ноги. Мог убежать от любого, летал по полю. Такой игрок мог сильно помочь команде и, хвала Филатову, мы смогли сразу его подписать.

А вот по-человечески Джеймс был очень сложным, держался сам по себе. С иностранцами такое бывает, но он, наверное, самый закрытый игрок с которым я работал. В его адаптации важную роль сыграла наша дружная команда, опытные игроки помогали с атмосферой внутри. В итоге в "Локомотиве" Джеймс только за первый сезон забил больше, чем за всю предыдущую карьеру, стал вместе с нами чемпионом России.

Сгубила его травма, а точнее много травм во время подготовительных сессий. Он плохо делал физическую подготовку, что не могло не сказаться на карьере.