Юрий Семин: "Хотим, чтобы Лоськов правильно завершил карьеру"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что тренер команды Дмитрий Лоськов заявлен за железнодорожников на оставшуюся часть сезона, чтобы иметь возможность должным образом завершить карьеру. По его словам, сейчас Лоськов не может быть игроком основного состава.

– Что можете сказать по поводу заявки за "Локомотив" тренера Дмитрия Лоськова? Бывший игрок клуба Сергей Гуренко заявил, что если заявляют Лоськова, то всю команду надо разгонять.

– Сергей высказался жестко. Мы все понимаем наших болельщиков. Посмотрим, как будут складываться дела, как будем играть. Мы, конечно, не рассчитываем на него, как на игрока основного состава. Хотим, чтобы он правильно завершил карьеру. Выйдет ли он на пять или десять минут – это уважение к игроку, клубу и нашим болельщикам.

– В какой он сейчас форме?

– Выйти как основной игрок он сегодня не может. Футболисты, которые у нас есть, значительно сильнее Дмитрия.

– Вы еще не определили игру, в которой он может выйти, или это зависит от счета?

– Это сложно сказать. Мы играем для того, чтобы набирать очки. К каждому матчу серьезное отношение и подготовка. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)