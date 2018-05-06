Юрий Семин: "Хотел освободить Фернандеша от матча с "Арсеналом", а он сказал "Нет"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "После футбола" на канале "Матч ТВ" рассказал о плане железнодорожников на матч 30-го тура против "Арсенала". Вчера после победы над "Зенитом" (1:0) красно-зеленые досрочно стали чемпионами страны.
– Выглядите отлично. Как вы эти сутки провели? – вопрос Семину.
– Утром зарядка нужна, и все будет нормально. Поэтому в тонусе опять.
– Готовы к работе вне зависимости от того, что сезон закончен?
– Будем готовиться к "Арсеналу" и будем играть. Естественно, те из игроков, кто меньше матчей провел, они выйдут в стартовом составе. Но все хотят играть. Хотел освободить Фернандеша, а он сказал "Нет, я поеду, я хочу играть".
– Вы себя плачущим давно видели?
– Давно. В последний раз в Киеве, когда чемпионское звание выиграли. Я увидел плакат "Палыч, не уходи". Тогда были слезы.
– Вчерашние слезы – слезы усталости?
– Нет, радости. От того, что болельщики пришли, что у них радость была. И у футболистов. Вспомнил старт сезона. Эмоции. Но все было тяжело.