Юрий Семин: "Хотел освободить Фернандеша от матча с "Арсеналом", а он сказал "Нет"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "После футбола" на канале "Матч ТВ" рассказал о плане железнодорожников на матч 30-го тура против "Арсенала". Вчера после победы над "Зенитом" (1:0) красно-зеленые досрочно стали чемпионами страны.

– Выглядите отлично. Как вы эти сутки провели? – вопрос Семину.

– Утром зарядка нужна, и все будет нормально. Поэтому в тонусе опять.

– Готовы к работе вне зависимости от того, что сезон закончен?

– Будем готовиться к "Арсеналу" и будем играть. Естественно, те из игроков, кто меньше матчей провел, они выйдут в стартовом составе. Но все хотят играть. Хотел освободить Фернандеша, а он сказал "Нет, я поеду, я хочу играть".

– Вы себя плачущим давно видели?

– Давно. В последний раз в Киеве, когда чемпионское звание выиграли. Я увидел плакат "Палыч, не уходи". Тогда были слезы.

– Вчерашние слезы – слезы усталости?

– Нет, радости. От того, что болельщики пришли, что у них радость была. И у футболистов. Вспомнил старт сезона. Эмоции. Но все было тяжело.