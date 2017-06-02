Юрий Семин: "Хочу продолжить работать в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин хотел бы продолжить работу в клубе, отметив, что все вопросы о будущем лучше адресовать председателю совета директоров Анатолию Мещерякову. Специалист возглавил железнодорожников в августе прошлого года, подписав контракт сроком на один год.

– Я свое желание продолжать работу официально обозначил, – приводит ТАСС слова Семина. – А вопрос о моем дальнейшем будущем нужно задавать Анатолию Мещерякову.

В прошедшем сезоне под руководством Семина "Локомотив" завоевал Кубок России. В чемпионате России клуб занял восьмое место.