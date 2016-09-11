Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии гостевого матча 6-го тура премьер-лиги против "Спартака" отметил хорошую готовность полузащитника Игоря Денисова. По словам наставника, новичок железнодорожников усердно работал на тренировках во время паузы на игры сборной.

- Для тренера любая пауза – это определенная проблема, поэтому тренировочный процесс получился скомканным, - подчеркнул в эфире "Матч ТВ" Семин. - Готовность Денисова оценит сегодняшняя игра. Тренировочная работа, которая была в этот период, выполнялась достаточно хорошо. Поэтому он сегодня выходит играть. Игра покажет степень его готовности. Этот матч будет зеркальным отражением того, что хавбек продемонстрировал в ходе тренировок.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"