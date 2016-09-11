16:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин:
"Готовность Денисова? Игра покажет"

0
0
0

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии гостевого матча 6-го тура премьер-лиги против "Спартака" отметил хорошую готовность полузащитника Игоря Денисова. По словам наставника, новичок железнодорожников усердно работал на тренировках во время паузы на игры сборной.

- Для тренера любая пауза – это определенная проблема, поэтому тренировочный процесс получился скомканным, - подчеркнул в эфире "Матч ТВ" Семин. - Готовность Денисова оценит сегодняшняя игра. Тренировочная работа, которая была в этот период, выполнялась достаточно хорошо. Поэтому он сегодня выходит играть. Игра покажет степень его готовности. Этот матч будет зеркальным отражением того, что хавбек продемонстрировал в ходе тренировок.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ