19:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Голы "Локомотиву" даются тяжело"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посетовал на ошибку команды в конце матча 15-го тура премьер-лиги с "Уралом" (1:1). Екатеринбуржцы сравняли счет в компенсированное время благодаря дальнему удару Артема Фидлера.

– Каждый матч складывается по-разному, ошибки разные, – отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Голы даются тяжело. Забили гол в конце – матч решен фактически. Но не блокировали Фидлера, где должны были закрывать его, плотнее держать. Да и удар удачный Артему удался. Хороший ли матч провел "Локомотив"? Он не может быть хорошим, потому что мы не выиграли.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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