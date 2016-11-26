Юрий Семин: "Голы "Локомотиву" даются тяжело"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посетовал на ошибку команды в конце матча 15-го тура премьер-лиги с "Уралом" (1:1). Екатеринбуржцы сравняли счет в компенсированное время благодаря дальнему удару Артема Фидлера.

– Каждый матч складывается по-разному, ошибки разные, – отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Голы даются тяжело. Забили гол в конце – матч решен фактически. Но не блокировали Фидлера, где должны были закрывать его, плотнее держать. Да и удар удачный Артему удался. Хороший ли матч провел "Локомотив"? Он не может быть хорошим, потому что мы не выиграли.