Юрий Семин: "Глядя с трибуны, не понимал, что Хенти делает в футболе"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" подчеркнул, что относится к каждому из своих игроков с большим уважением и не разделяет футболистов на возрастные категории. Он также отметил, что видит в нигерийском форварда Эсекиэле Хенти потенциал.

– Прежнее руководство клуба перед самым уходом подписало долгосрочные контракты с рядом возрастных игроков. Как думаете зачем? - вопрос Семину.

– Я не разделяю игроков на возрастные категории, к каждому отношусь с большим уважением. Дай бог, чтобы эти самые возрастные игроки как можно дольше приносили пользу, отвечали требованиям такого популярного, большого бренда, как "Локомотив".

– Это относится даже к "легкоатлету" Хенти, которого в прошлом капитан "Локомотива" Игорь Чугайнов недавно назвал "вязанкой дров"? Может ли Хенти вырасти в большого игрока, как Муса, тоже начинавший в ЦСКА "легкоатлетом", а теперь востребованный в английской премьер-лиге?

– Наблюдая за Хенти с трибуны, не совсем понимал, что он делает в футболе. Но близко познакомившись в ходе тренировочного процесса, вижу хорошие данные для улучшения игры, повышения класса. Будем работать. У нас все игроки квалифицированные, с ними можно добиваться результата. (Павел АЛЕШИН)

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