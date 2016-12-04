Юрий Семин: "Фернандеш просил замену еще до гола, но мы его придержали и оказались правы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после домашней победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Тереком" (2:0) отметил, что победа в заключительной встрече первого круга премьер-лиги была очень нужна команде. По словам специалиста, соперники в ходе встречи имели равные возможности.

– Можно сколько угодно предполагать победу и готовиться к ней, а другое дело – добиться результата, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – "Терек" – очень хорошая команда, у соперников были равные возможности". "Локомотив" хорошо провел первый тайм, но во втором игровом отрезке отдал инициативу сопернику, хотя моментов у "Терека" особо не было. У нас перед игрой были травмированные, в том числе Игнатьев и Майкон. За счет характера мы одержали победу, которая была очень важна.

Еще до забитого мяча Фернандеш показал, что требует замену. Но мы его немного придержали и оказались правы.