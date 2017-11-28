Юрий Семин: "Фернандеш после матча в Хабаровске с трудом дышал. Хорошо, если бронхи не застудил"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1) отметил, что соперник мог бы быть гибче и перенести игру в другой город. Он также добавил, что в Хабаровске нельзя играть в футбол в ноябре.

Напомним, во время встречи травмы получили Владислав Игнатьев и Игорь Денисов. Матч прошел при температуре около 13 градусов мороза.

– Играть у вас в конце ноября нельзя, – приводит официальный сайт "СКА-Хабаровск" слова Семина. – В сложившейся ситуации вы бы могли быть гибче. Можно было пожалеть игроков. Я прекрасно понимаю, что вопрос проведения матча в Хабаровске с нами, лидерами чемпионата, был вопросом отчасти даже репутации для всего региона, не только клуба. Вот только Хабаровск в ноябре не то место, где надо играть в футбол. У вас, по-моему, так мало зрителей в этом сезоне еще не было.

– "Локомотив" предлагал играть этот матч в Махачкале. Команды бы провели матч при пустых трибунах.

– Не при пустых, но зрителей было бы мало, согласен. Зато игроков бы сберегли. У вас Федотов ушел с поля по травме, у нас у Игнатьева проблемы. Фернандеш после матча с трудом дышал. Хорошо, если не заболел, бронхи не застудив.

Хабаровск – приятный город, чистый, центр ухоженный. Уверен, руководители региона хотят, чтобы у их команды все было хорошо. Но играть в Хабаровске в футбол нужно в апреле, в августе, в сентябре. А в ноябре надо в Махачкале играть, в Краснодаре.

Надеюсь, этот случай заставит нас всех задуматься, как жить дальше. Холодно в ноябре не только в Хабаровске, в декабре у нас еще два тура. Пусть клубы сообща задумаются о будущем. О том, как сделать, чтобы избежать впредь подобных ситуаций.

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