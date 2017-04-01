Юрий Семин: "Фарфан здорово играл на передней линии"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 21-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0) оценил дебют Джефферсона Фарфана и поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Кубка России.

– Равная игра. Конечно, хотелось бы создать побольше моментов. Хочу поблагодарить футболистов за хорошую работу и дисциплину на поле. Это и дало нам преимущество, – цитирует Семина официальный сайт "Локомотива".

– Как вам дебют Фарфана?

– Он произвел очень хорошее впечатление, как и остальные игроки. Фарфан здорово играл на передней линии, а главное, забил гол. Могу только поздравить Джефферсона с дебютом. Теперь нужно продолжать в том же духе.

– "Уфа" ни разу не пробила в створ ворот.

– "Уфа" опасна в контратаках. Хозяева много атаковали по втором тайме. Но мы хорошо сыграли в обороне. Нужно отдать должное футболистам, которые показали самоотверженную игру и занимали правильные позиции на поле.

– Можно ли этот матч рассматривать как репетицию полуфинала Кубка?

– Это не репетиция. Мы играли с "Уфой" практически за шесть очков и после победы приблизились к лидирующей группе. Думаю, обе команды серьезно отнеслись к матчу. Через три дня будет новая игра, которая также очень важна.

– Какая цель у "Локомотива" на чемпионат?

– Побеждать в каждой игре. Когда чемпионат закончится, подведем итоги. Сейчас же впереди кубковый матч, победа в котором и есть ближайшая цель.